Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал- : -Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит78 : 80Химки
Футбол  Айнтрахт- : -Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Наполи» продлил контракт с Мертенсом до 2020 года

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

Полузащитник Дрис Мертенс продлил контракт с «Наполи», сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Новое соглашение 30-летнего бельгийца с «Наполи» рассчитано до 2020 года. В нем прописана сумма отступных, которая распространяется только на китайские клубы.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года, когда перебрался в Италию из «ПСВ». В нынешнем сезоне он забил 27 голов и сделал 13 голевых передач в 34 матчах серии A.

Всего же за четыре сезона в Италии Мертенс забил 49 голов и сделал 35 голевых передач в 131 матче в серии A.

Добавим, что вместе с «Наполи» Мертенс выиграл Кубок Италии (2014) и Суперкубок Италии (2014).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» интересуется защитником «Дженоа», дисквалифицированным за участие в договорных матчахЗащитник «Дженоа» Армандо Иццо летом может перейти в петербургский «Зенит».«Галатасарай» интересуется Баккой и АсамоаТурецкий «Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.Агент Доннаруммы: Не думаю, что «Милан» мог поставить ультиматум моему клиентуАгент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола прокомментировал информацию о том, что клуб поставил ему ультиматум. Он сказал, что у него нет такой информации.Мората отказался от перехода в «МЮ» ради «Милана»Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к переходу в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.Щесны может заменить Доннарумму в «Милане»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны может перейти в «Милан». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ювентус» будет оштрафован ФИФА на 60 000 евро за нарушение при трансфере Погба«Ювентус» получит штраф от ФИФА за нарушение при переходе Поля Погба. Напомним, что французский хавбек стал игроком «Манчестер Юнайтед».«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим «Сампдории» БудимиромАгент Винценцо Тропиано, представляющий интересы хорватского нападающего «Сампдории» Анте Будимира, заявил об интересе к его клиенту со стороны российских клубов. Он отметил, что форвардом интересуются «Спартак» и «Локомотив».«Интер» предложил «Реалу» 42 миллиона евро за Хамеса Родригеса«Интер» продолжает переговоры по полузащитнику мадридского «Реала» Хамесу Родригесу. Об этом сообщают испанские СМИ.«Милан» может убрать из состава Доннарумму, если он не продлит контракт«Милан» поставил ультиматум своему голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Об этом сообщают итальянские СМИ.Серия А. 38-й тур. «Болонья» – «Ювентус», «Аталанта» – «Кьево» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей заключительного тура чемпионата Италии по футболу.«Карпи» и «Фрозиноне» сыграли вничью в первом полуфинале плей-офф за выход в серию АПервый матч 1/2 плей-офф за выход в серию А между «Карпи» и «Фрозиноне» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Милан» начал переговоры по трансферу Обамеянга«Милан» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Интер» может обменять Перишича на Ди Марию с доплатой 10 миллионов евроПолузащитник «Интера» Иван Перишич может перейти в «ПСЖ». В таком случае в обратном направлении проследует Анхель Ди Мария.Гонсало Родригес: Я покидаю «Фиорентину». Разочарован действиями клубаЗащитник «Фиорентины» Гонсало Родригес объявил об уходе из команды.От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.Массимилиано Аллегри: Хочу продолжить работу в «Ювентусе»Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал, что не собирается покидать команду.Дочь Трампа приняла бывшего нападающего «Лацио» за святогоДочь президента США Дональда Трампа Иванка приняла фотопортет бывшего нападающего «Лацио» сборной Италии Джорджо Кинальи за изображение святого, сообщает Lenta.ru».Тотти устроил прощальный ужин для игроков «Ромы»Капитан «Ромы» Франческо Тотти устроил прощальный ужин для партнеров по команде по случаю завершения выступления за клуб, сообщает «Газета.Ru».«Интер» презентовал домашнюю форму на будущий сезон (фото)Официальный Twitter миланского «Интера» выложил фото с изображением домашней формы клуба в сезоне 2017/18.«Интер» близок к приобретению Хамеса и ПепеХавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес, а также его партнер по клубу Пепе, продолжат карьеру в серии А. Об этом сообщает Sportitalia.
Футбол
Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби
Футбол
Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом
Футбол
Константин Сарсания: Трансферная политика «Зенита» будет обсуждаться после ясности с главным тренером
Футбол
Александр Горшков: Приход Фурсенко и Сарсании в «Зенит» нацелен на успехи в Европе
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Дрис Мертенс
Дрис Мертенсвсе новости
Аурелио Де Лаурентис
Аурелио Де Лаурентисвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости