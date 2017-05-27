«Наполи» продлил контракт с Мертенсом до 2020 года

Полузащитник Дрис Мертенс продлил контракт с «Наполи», сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис.

Новое соглашение 30-летнего бельгийца с «Наполи» рассчитано до 2020 года. В нем прописана сумма отступных, которая распространяется только на китайские клубы.

Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года, когда перебрался в Италию из «ПСВ». В нынешнем сезоне он забил 27 голов и сделал 13 голевых передач в 34 матчах серии A.

Всего же за четыре сезона в Италии Мертенс забил 49 голов и сделал 35 голевых передач в 131 матче в серии A.

Добавим, что вместе с «Наполи» Мертенс выиграл Кубок Италии (2014) и Суперкубок Италии (2014).