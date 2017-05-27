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Константин Сарсания: У меня будет очень большой круг обязанностей в «Зените»

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, какие задачи ставит перед собой на новом посту.

«Прежде всего я хочу сказать, что благодарен Сергею Фурсенко, который уже во второй раз пригласил меня работать вместе с ним в «Зените» на должность спортивного директора. Также хочу поблагодарить и главу «Газпрома» Алексея Миллера за оказанное мне доверие.

Со своей стороны могу пообещать, что применю все свои знания и умения для того, чтобы результаты у нас были как минимум не хуже, чем в 2007-2008 годах. В начале следующей недели решим, когда я должен буду приехать и приступить к своим обязанностям. Тогда все и обсудим.

У меня будет очень большой круг обязанностей. Как вы знаете, я прихожу на должность спортивного директора, но о более конкретных задачах, которые будут передо мной стоять, я пока не готов говорить. Сначала нам надо сесть и все обсудить с руководством. Обо всем остальном поговорим уже после», – приводит «Фонтанка» слова Сарсании.

Напомним, в 2006-2007 годах Сарсания был спортивным директором «Зенита», а в 2008 году стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики.

Добавим, что в последнее время Сарсания возглавлял «Атлантас» из Литвы.

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