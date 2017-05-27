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24 очка Тулсона помогли «Зениту» одержать вторую победу над «Химками»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

«Зенит» во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ обыграл «Химки» со счетом 92:89.

Счет по четвертям: 18:28; 22:21; 25:19; 27:21.

Самым результативным игроком в составе петербургской команды стал Райан Тулсон, в активе которого 24 очка. У «Химок» 23 очка набрал Алексей Швед.

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.

Матч

Зенит - Химки - 92:89

Место и дата

27 мая 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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