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Митрофанов назначен советником председателя правления «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займет должность советника председателя правления клуба, сообщает официальный сайт петербургской команды.

Ранее вместо Митрофанова новым генеральным директором клуба был назначен Сергей Фурсенко.

Напомним, Митрофанов занимал должность генерального директора «Зенита» с января 2007 года. При нем команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА и четыре раза стала чемпионом России.

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