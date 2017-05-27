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Душко Иванович: «Химки» готовы выиграть у «Зенита» три матча подряд

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился мнением о поражении от «Зенита» (89:92) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Да, мы проиграли две игры здесь. Мы готовы начать сначала - выиграть 2 матча дома. Я уверен в своей команде. Мы готовы побеждать два и три раза подряд.

- Показалось, что Алексей Швед был уставшим. Он успеет восстановиться к третьей игре?
- Швед готов сыграть в следующем матче. Все находятся в одинаковых условиях, мы должны думать не об усталости, а о том, чтобы выиграть, - передает слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.


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