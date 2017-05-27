Сергей Карасев: Волевой победой над «Химками» мы доказали, что у «Зенита» есть яйца

Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Химками» (92:89) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Поздравляю всех ребят, всех болельщиков. Это была волевая победа, мы доказали, что у нас есть яйца. У нас многое не получалось в первой половине, мы играли очень плохо в защите. Многие команды после этого могли бы рассыпаться, но мы выстояли, мы молодцы. В «Химках» мы должны заканчивать серию.

«Химки» агрессивно играли в защите, забили много трехочковых, много сложных бросков. Через свои внутренние мужские качества мы смогли выйти на вторую половину с другим настроем и где-то нашли энергию.

- Как вы относитесь к тому, что об этой игре говорят как не только о противостоянии «Зенита» и «Химок», но и Карасева со Шведом?

- Я стараюсь об этом не думать, это журналистские разговоры. Для зрителей это здорово, есть о чем поговорить. Для меня это совершенно обычная игра, самое главное – это победа.

- В третьей игре «Зенит» наберет 100 очков?

- Мы не смотрим, сколько забьем: 100, 90. Если наберем 60 и выиграем матч – это будет отлично, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.