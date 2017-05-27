Василий Карасев: «Зенит» вытащил неудавшуюся игру с «Химками» за счет работы

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Химками» (92:89) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Сложную, неудавшуюся игру вытащили за счет работы. Я говорил, что это будет ключевая игра. «Химки» тоже понимали это. Поэтому они бросились играть в агрессивный баскетбол, и в начале по этим компонентам не дотягивали. Подумали, что можно будет сыграть как вчера. Жалко, что выбыл Харпер. В Москву он, скорее всего, не поедет. Я доволен, что защищался Маркович, он отработал через боль, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.