Дженсон Баттон: Это моя последняя квалификация, но возможно, самая интересная

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на девятом месте, но из-за штрафа будет стартовать с 20-го места.

Напомним, 37-летний британец вернулся в Формулу-1 на одну гонку, чтобы заменить испанца Фернандо Алонсо, который выступает в Индикар в гонке «500 миль Индианаполиса».

«Если бы я занял девятое место, не уходя перед этим в отпуск, я был бы расстроен больше. Это был отличный уикенд, мне было весело. Третий сегмент мне не понравился. Мне пришлось покинуть машину на десять минут. И я так и не понял, каков предел возможностей болида.

Мне пришлось бороться с самим собой, что обидно. Но нужно понимать, что такое Монако, поэтому я доволен девятым местом. Это моя последняя квалификация, но возможно, самая интересная.

Штраф по-прежнему расстраивает. И неважно, сколько гонок ты провел до этого. Мне сообщили о нем вчера. Что ж поделать. В этом виноват Фернандо», – приводит Sky Sports слова Баттона.

Напомним, Баттон был наказан из-за замены двигателя.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).