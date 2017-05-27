«Спартак» показал лучшую динамику посещаемости
В минувшем сезоне премьер-лиги «Спартак» показал лучший результат по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория красно-белых – 32760 человек.
Отметим, что «Спартак» показал лучшую динамику по сравнению с предыдущим сезоном – плюс 7581 человек. Второе место занимает «Краснодар» – плюс 6383. А худшая динамика у «Крыльев Советов» – минус 4136.
Динамика
Спасибо красно-белым! Как «Спартак» тащит посещаемость в нефутбольной стране
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