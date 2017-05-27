Роман Шишкин в пятый раз провел в Воронеже свой турнир детских команд

В Воронеже прошел уже пятый ежегодный турнир Романа Шишкина по футболу.

В крупнейших соревнованиях фестиваля ДФЛ «Большие звезды светят малым» приняли участие более 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Липецка, Старого Оскола, Россоши и Брянска.

Бронзовым призером стал «Оскол» из Старого Оскола, серебро досталось «Химику» из Россоши, а золотые медали выиграла воронежская команда СДЮСШОР-15. Защитник «Краснодара» и сборной России лично наблюдал за матчами турнира и награждал участников и победителей: каждая команда получила в подарок «Красавы» - официальные мячи Кубка Конфедераций 2017, а чемпион – игровую форму от спонсора сборной России.

Самых заметных игроков турнира Шишкин наградил майками с автографами своих одноклубников из «Краснодара»: лучший защитник Павел Калашников из команды «Труд» получил футболку Андреаса Гранквиста, лучший полузащитник Кирилл Коваленко из ФК «Воронеж» – майку Юрия Газинского, а лидером среди бомбардиров с 23-мя забитыми мячами и обладателем футболки Федора Смолова стал Даниил Доля из «Химика». Он же был признан лучшим игроком турнира по версии Романа Шишкина.

«Я рад, что с каждым годом уровень моего турнира растет, - сказал Шишкин. - Приезжает все больше сильных команд из разных городов Черноземья, ребята бьются за победу до последнего. Победитель в финале между «СДЮСШОР-15» и «Химиком» определился только после серии пенальти, в которой каждая из команд нанесла более 10 ударов. В последние годы в футбольных школах Воронежа становится все больше юных спортсменов. Надеюсь, в этом есть и моя заслуга тоже».