«Куньлунь» договорился о подписании контракта с американцем китайского происхождения

«Куньлунь Ред Стар» договорился о подписании контракта с американским форвардом китайского происхождения Грегом Сквайрзом, который предыдущие два сезона провел в SHL за «Эребру».

28-летний правый нападающий выступал за команду по программе развития юниорской сборной США (2005-2006), после чего играл в USHL (2006-2008), NCAA (2008-2012) и ECHL (2012).

В 2012 году Сквайрз переехал в Европу и следующие два года провел в Германии, после чего отыграл один год во второй шведской лиге, а в 2015 году перешел в «Эребру».

В нынешнем сезоне на его счету 27 (13+14) очков в 48 матчах регулярного чемпионата SHL.

Двусторонний контракт Сквайрза с «Куньлунем» рассчитан на два года. Форвард, мать которого китаянка, будет претендовать на получение китайского гражданства.