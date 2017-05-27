Евгений Валиев: Главный тренер «Зенита» нашел идеальное решение, как справиться со Шведом

Легкий форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился мнением о победе над «Химками» (92:89) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Что в первой, что во второй игре было очень сложно. Один бросок мог решить исход матча. Очень много сил отдали, плохо отыграли первую четверть, соперник ушел в отрыв и пришлось его догонять и перегонять.

- Как удалось достичь удачной защиты против Шведа?

- Тренеры смотрели, не зря все-таки у нас их столько сидит на скамейке. Они подсказывали друг другу, и главный тренер нашел идеальное решение этой проблемы, - передает слова Валиева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.