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«Селтик» победил «Абердин» и стал 37-кратным обладателем Кубка Шотландии

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«Селтик» победил «Абердин» (2:1) в финале Кубка Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

На девятой минуте ирландец Джонни Хэйс вывел «Абердин» вперед. «Селтик» отыгрался через две минуты после гола полузащитника Стюарта Армстронга.

А победу действующим чемпионам принес вышедший на замену австралиец Том Рогич, который забил решающий гол в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, «Селтик» выиграл Кубок Шотландии впервые с 2013 года и в 37-й раз в своей истории, что является рекордом страны.

Добавим, что ранее «Селтик» оформил победу в чемпионате, а в финале Кубка лиги также выиграл у «Абердина».

Глазго

Кубок Шотландии

Финал

«Селтик» – «Абердин» – 2:1 (1:1)

Голы: Армстронг, 11. Рогич, 90 – Хэйс, 9.

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