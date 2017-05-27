Сергей Моня: Обидно проигрывать «Зениту», когда ведешь в счете всю игру

Легкий форвард «Химок» Сергей Моня поделился мнением о поражении от «Зенита» (89:92) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Обе встречи прошли практически по одном сценарию, согласны ли вы с этим?

- Да, можно и так сказать. Сегодня почти всю игру вели, обидно проиграли. Сейчас пока рано делать какие-то выводы, я на эмоциях весь. Обидно проигрывать такие матчи.



- В чем заключались, которые тренер и команда внесли после первого поражения?

- Сделали разбор, нашли слабые стороны «Зенита». Хорошо защищались в первой половине. Затратили так много сил и энергии, что в конце их не хватило.



- Марк Тодорович не так уверенно сыграл первый матч, но во втором выдал лучшую игру сезона.

- Марк старается, все, кто выходит, тоже не хотели проигрывать. Две игры за три дня сыграть – тяжеловато. В конце, правда, чувствовалось, что подустал.



- Как при счете 0-2 не закрепоститься, а показать лучшую игру?

- Никто не собирается проигрывать. Хотели сейчас выиграть, но, скажем так, не судьба. Наедюсь в Химках первую игру выиграем, а там будет полегче, - передает слова Мони корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.