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Вавринка выиграл турнир в Женеве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал победителем домашнего турнира в Женеве, призовой фонд которого превышал 480 тысяч евро.

В финале первый номер посева Вавринка одолел представителя Германии Михаила Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 20 минут.

Этот титул стал для 32-летнего швейцарского теннисиста 16-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Турнир АТР. Женева, Швейцария
Призовой фонд: 536 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Финал
Стэн Вавринка (Швейцария) – Михаил Зверев (Германия) – 4:6, 6:3, 6:3.

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