Вавринка выиграл турнир в Женеве

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Зверев обыграл Джоковича в финале турнира в Риме Финальный матч турнира АТР в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Зверева.

Джокович разгромил Тима в полуфинале турнира в Риме Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.

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Тим обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между австрийцем Домиником Тимом и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Тима.

Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Раонича.

Изнер обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира АТР в Риме (Италия) между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2) в пользу Изнера.