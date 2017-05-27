Вавринка выиграл турнир в Женеве
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка стал победителем
домашнего турнира в Женеве, призовой фонд которого превышал 480 тысяч евро.
В финале первый номер посева Вавринка одолел представителя
Германии Михаила Зверева со счетом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 20
минут.
Этот титул стал для 32-летнего швейцарского теннисиста 16-м в
карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
Турнир АТР. Женева, Швейцария
Призовой фонд: 536 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Финал
Стэн Вавринка (Швейцария) – Михаил Зверев (Германия) – 4:6, 6:3, 6:3.
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