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Марко Тодорович: Каждый раз есть ощущение, что мы сами проиграли, а не «Зенит» нас обыграл

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Центровой «Химок» Марко Тодорович поделился мнением о поражении от «Зенита» (89:92) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

- Разумеется, чувствуем себя не очень хорошо, потому что мы проиграли. Сегодня мы лучше поработали, чем позавчера. «Химки» были ближе к победе, но таков плей-офф. «Зенит» играл хорошо и со страстью. В этой серии против нас действуют много факторов - например, чужая площадка, еще кое-что. Это нелегко. Мы будем сражаться дальше и постараемся вернуться в Санкт-Петербург.

- Есть ощущение, что сами отдали победу «Зениту»? Очень хорошо вы провели первую половину.
- Во всех четырех матчах с «Зенитом» мы проиграли, потому что не умно играли. Каждый раз я уходил в раздевалку с чувством, что мы проиграли, а не «Зенит» выиграл. Бесспорно, это хорошая команда.

- Может, испытываете особые чувства из-за того, что это был ваш лучший матч в сезоне?
- Да, но когда проигрываешь, оно уходит. Не думаю, что играл настолько хорошо. Я старался играть как можно лучше, но этого не хватило. Мне надо думать, как я могу помочь еще больше в следующей игре. Нам надо выиграть, и неважно, кто наберет больше всего очков. Победа - наша цель, будем работать над тем, чтобы вернуться в Петербург. 

- Какие факторы могут переломить серию?
- Их много. Мы посмотрим видео, изучим ошибки. «Зенит» набирает много легких очков, и соперник в этом хорош. Они играют в умный баскетбол. Нам нужно сделать так, чтобы этих легких очков не было так много., - передает слова Тодоровича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, счет в серии стал 2-0 в пользу «Зенита». Серия продлится до трех побед. Третий матч состоится 30 мая в Химках, четвертый, если понадобится, 1 июня там же. Если понадобится пятая встреча, она пройдет в Петербурге 4 июня.

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