Силва возглавил «Уотфорд»

Новым главным тренером «Уотфорда» стал Марку Силва. 39-летний португалец подписал с «шершнями» двухлетний контракт.

Предыдущим местом работы Силвы был «Халл Сити», который он возглавил 5 января, но не смог спасти от вылета в чемпионшип.

До этого Силва работал с «Эшторилом», «Спортингом» (Лиссабон) и «Олимпиакосом».

В 2012 году Силва вывел «Эшторил» в высшую лигу Португалии, через три года выиграл Кубок страны со «Спортингом», а в 2016 году привел «Олимпиакос» к победе в чемпионате Греции.

В нынешнем сезоне «Уотфорд» под руководством итальянца Вальтера Мадзарри занял 17-е место в премьер-лиге, опередив «Халл Сити» на шесть очков.

OFFICIAL: #watfordfc is delighted to confirm the appointment of Marco Silva as Head Coach. pic.twitter.com/E90cIca34s