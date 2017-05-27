Гаврилова проиграла Стосур в финале турнира в Страсбуре
Австралийская теннисистка Саманта Стосур стала
победительницей турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого
превышает 225 тысяч долларов.
В финале Стосур победила другую представительницу Австралии
Дарью Гаврилову в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на
корте 2 часа 45 минут.
Для 33-летней Стосур этот титул стал девятым на турнирах WTA
в одиночном разряде в карьере и вторым на турнире в Страсбурге - ранее
австралийка побеждала на нем в 2015 году.
Страсбур (Франция)
Турнир WTA
Призовой фонд 226750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Саманта Стосур – Дарья Гаврилова (Австралия) - 5:7, 6:4, 6:3.
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