Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал2 : 1Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит92 : 89Химки
Футбол  Айнтрахт1 : 1Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаврилова проиграла Стосур в финале турнира в Страсбуре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австралийская теннисистка Саманта Стосур стала победительницей турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В финале Стосур победила другую представительницу Австралии Дарью Гаврилову в трех партиях со счетом 5:7, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут.

Для 33-летней Стосур этот титул стал девятым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере и вторым на турнире в Страсбурге - ранее австралийка побеждала на нем в 2015 году.

Страсбур (Франция)
Турнир WTA
Призовой фонд 226750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Саманта Стосур – Дарья Гаврилова (Австралия) - 5:7, 6:4, 6:3.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кузнецова может бороться за титул». Анна Чакветадзе – о «Ролан Гаррос»«Кузнецова может бороться за титул». Анна Чакветадзе – о «Ролан Гаррос»Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе проанализировала результаты жеребьевки турнира.Анна Чакветадзе: Спад Весниной должен закончитьсяЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о текущей форме Елены Весниной перед началом «Ролан Гарроса».Анна Чакветадзе: Кузнецова может побороться за победу на «Ролан Гаррос»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала шансы Светланы Кузнецовой на стартующем в воскресенье Открытом чемпионате Франции.Анна Чакветадзе: У Макаровой с Кербер – равные шансыЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о предстоящем матче первого круга «Ролан Гаррос» между Екатериной Макаровой и Анжелик Кербер.Борис Собкин: Мы с Южным через многое прошлиБорис Собкин: Мы с Южным через многое прошлиЗаслуженный тренер России поделился своими мыслями по поводу последних новостей в мужском туре.«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»«Шарапова достаточно заплатила за ошибку». Как прошла жеребьевка «Ролан Гаррос»Живая музыка, джаз, и белые орхидеи – жеребьевка чемпионата Франции по теннису проходила в элегантном Club de Loges.«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именем«Шарапову наказали за правду». Мнение ученого с мировым именемПрофессор Анна Скородумова – ученый с мировым именем, совсем недавно она входила в комитет Международной федерации тенниса (ITF).Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»Свой первый титул «Ролан Гаррос» Мария Шарапова завоевала, работая со шведским тренером Томасом Хогстедтом.Елена Веснина: Макаровой придает уверенность, когда рядом позитивный человек15-я ракетка мира Елена Веснина рассказала, в чем особенность игры в одиночном разряде и паре, в которой она выступает вместе с Екатериной Макаровой.Борис Боровский: К концу года Шарапова будет в десятке рейтингаТеннисный комментатор Борис Боровский высказался о выступлении пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации.Зигемунд порвала крестообразные связки колена и пропустит «Ролан Гаррос»Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пропустит Открытый чемпионат Франции из-за травмы колена. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.Блинкова обыграла Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла свою соотечественницу Александру Панову во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции.Каменская не вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»Россиянка Виктория Каменская уступила во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»Патрик Муратоглу: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»По-настоящему Патрика Муратоглу прославила работа с первой ракеткой мира Сереной УильямсКвитова восстановилась после ножевого ранения и сыграет на УимблдонеМенеджер Кэти Спеллмэн сообщила, что ее клиент - чешская теннисистка Петра Квитова, восстановившаяся после ножевого ранения, готова принять участие в Уимблдонском турнире.Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в канадском Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа на харде.Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить?Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.Виктория Азаренко: Перед Уимблдоном я сыграю на одном из травяных турнировБелорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что планирует вернуться на корт перед Уимблдонским турниром – на одном из травяных соревнований.Веснина проиграла на старте турнира в СтрасбуреРоссийская теннисистка Елена Веснина проиграла на старте турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в РимеФинальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.
Теннис
Вавринка выиграл турнир в Женеве
Футбол
«Селтик» победил «Абердин» и стал 37-кратным обладателем Кубка Шотландии
Футбол
Митрофанов назначен советником председателя правления «Зенита»
Баскетбол
24 очка Тулсона помогли «Зениту» одержать вторую победу над «Химками»
все новости
Саманта Стосур
Саманта Стосурвсе новости
Дарья Гаврилова
Дарья Гавриловавсе новости
WTA Tour
WTA Tour