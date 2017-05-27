Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Монако. Квалификация
Футбол  Арсенал2 : 1Челси
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Баскетбол  Зенит92 : 89Химки
Футбол  Айнтрахт1 : 1Боруссия
Футбол  Барселона- : -Алавес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: 11-е место – это простое невезение

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему не смог попасть в третий сегмент квалификации Гран-при Монако.

«Простое невезение, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Я не смог закончить решающий круг. Еще до этого меня зазвали на взвешивание, из-за чего я в итоге потерял один круг. Я простоял там три минуты, а в конце попал под желтые флаги. Собственно, от меня уже мало что зависело.

Сессия получилась скомканной с самого начала. В первой части у нас возникли проблемы со стартером, и я не смог выехать сразу – в то время, в которое мы планировали покинуть пит-лейн. Так что даже во вторую часть я пробился уже с трудом, что было удивительно. Но я не слишком волновался по поводу темпа, поскольку в первой части у меня был всего один чистый круг.

Во втором сегменте с первым комплектом все было более или менее нормально. Второй комплект начинал приходить в рабочую температуру, но я просто не смог закончить круг».

Напомним, Квят занял в квалификации 11-е место, но из-за штрафов пилотов «Макларена» Дженсона Баттона и Стоффеля Вандорна будет стартовать с девятого места.

Партнер Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс показал шестой результат.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск). 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Возможное появление Манчини в «Зените», поражение «Химок» в Петербурге и поул Райкконена. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Дженсон Баттон: Это моя последняя квалификация, но возможно, самая интереснаяПилот «Макларена» Дженсон Баттон высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на девятом месте, но из-за штрафа будет стартовать с 20-го места.Что такое не везет? Квят – 11-й в квалификации «Гран-при Монако»Что такое не везет? Квят – 11-й в квалификации «Гран-при Монако»Кими Райкконен занял поул-позицию, Даниил Квят не пробился в финал, «Макларен» удивил своей скоростью.Льюис Хэмилтон: Мне было бы сложно оказаться в первой пятеркеПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что произошло во втором сегменте квалификации Гран-при Монако, в котором он не смог войти в первую десятку.Маурицио Арривабене: Я доволен, но «Феррари» нужно быть внимательными после СочиРуководитель «Феррари» Маурицио Арривабене высказался об итогах квалификации Гран-при Монако, которую гонщики скудерии завершили на двух первых местах.Себастьян Феттель: Я не знаю, в чем проблемы «Мерседеса», но мы смогли прибавлять в каждом сегментеПилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил со вторым результатом, уступив только своему партнеру по команде Кими Райкконену.Кими Райкконен: Нам удалось настроить машину на квалификациюПилот «Феррари» Кими Райкконен подвел итоги квалификации Гран-при Монако, которую он завершил на первом месте.Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят – 11-йПилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако.Баттон оштрафован на 15 позиций на старте Гран-при Монако, Варндорн – на три позицииПилот команды «Макларен» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций на Гран-при Монако. Он получит штраф за установку дополнительных элементов силового агрегата.Феттель показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако, Квят – восьмойНа Гран-при Монако состоялась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Нико Росберг: Скорей всего, сражение за титул будет между Феттелем и ХэмилтономДействующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг прокомментировал результаты Валттери Боттаса, который заменил немца в «Мерседесе».Тото Вольфф: Мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркетаРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф считает, что Формуле-1 нужно больше городских трасс.Тото Вольфф: Хэмилтон стал настоящим командным игрокомРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что завершение карьеры немца Нико Росберга положительным образом сказалось на другом пилоте команды – британце Льюисе Хэмилтоне.Серджио Маркионне: Если Феттель доволен машиной, он может оставаться в «Феррари» столько, сколько захочетГенеральный директор «Феррари» Серджио Маркионне рассказал о переговорах с немцем Себастьяном Феттелем о продлении контракта.Валттери Боттас: В перерыве между тренировками мы ошиблись в настройкахПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, четвертый и десятый результат.Даниэль Риккардо: В целом я доволен четвергомПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, пятый и второй результат.Кими Райкконен: Похоже, «Ред Булл» будет претендовать на победу в МонакоПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после двух свободных практик Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, седьмой и третий результат.Льюис Хэмилтон: Во второй тренировке шины почему-то перестали работатьПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он стал первым на первой тренировки, а на второй – восьмым.Даниил Квят: Нам нужно сохранить скорость и хорошо подготовиться к квалификации и гонкеПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после двух свободных практик на Гран-при Монако. Напомним, что он показал, соответственно, шестой и четвертый результат.Роналду грозит срок за неуплату налогов, «Енисей» обыграл «Арсенал» Сироткин может стать основным пилотом «Рено». Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.
Теннис
Вавринка выиграл турнир в Женеве
Футбол
«Селтик» победил «Абердин» и стал 37-кратным обладателем Кубка Шотландии
Футбол
Митрофанов назначен советником председателя правления «Зенита»
Баскетбол
24 очка Тулсона помогли «Зениту» одержать вторую победу над «Химками»
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости