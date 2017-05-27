Даниил Квят: 11-е место – это простое невезение

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему не смог попасть в третий сегмент квалификации Гран-при Монако.

«Простое невезение, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Я не смог закончить решающий круг. Еще до этого меня зазвали на взвешивание, из-за чего я в итоге потерял один круг. Я простоял там три минуты, а в конце попал под желтые флаги. Собственно, от меня уже мало что зависело.

Сессия получилась скомканной с самого начала. В первой части у нас возникли проблемы со стартером, и я не смог выехать сразу – в то время, в которое мы планировали покинуть пит-лейн. Так что даже во вторую часть я пробился уже с трудом, что было удивительно. Но я не слишком волновался по поводу темпа, поскольку в первой части у меня был всего один чистый круг.

Во втором сегменте с первым комплектом все было более или менее нормально. Второй комплект начинал приходить в рабочую температуру, но я просто не смог закончить круг».

Напомним, Квят занял в квалификации 11-е место, но из-за штрафов пилотов «Макларена» Дженсона Баттона и Стоффеля Вандорна будет стартовать с девятого места.

Партнер Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс показал шестой результат.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).