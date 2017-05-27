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Возможное появление Манчини в «Зените», поражение «Химок» в Петербурге и поул Райкконена. Главные новости дня

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.

1. Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов займет должность советника председателя правления футбольного клуба. Ранее вместо Митрофанова новым генеральным директором клуба был назначен Сергей Фурсенко.

2. Итальянский специалист Роберто Манчини является претендентом на пост главного тренера футбольного «Зенита».

3. Новоиспеченный спортивный директор футбольного «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что одна из главных задач клуба – постоянно играть в Лиге чемпионов.

4. Пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем квалификации шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м.

5. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли подмосковные «Химки» и повели 2-0 в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ до трех побед.

6. Болельщики футбольного «Локомотива» выбрали португальского полузащитника Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в мае.

Текст дня: Прогресс Зобнина, кураж Жулиано. Сборная игроков РФПЛ, сменивших клубы.

Видео дня: Снятие газона в Гатчине.

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