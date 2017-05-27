Возможное появление Манчини в «Зените», поражение «Химок» в Петербурге и поул Райкконена. Главные новости дня

Марко Тодорович: Каждый раз есть ощущение, что мы сами проиграли, а не «Зенит» нас обыграл

Центровой «Химок» Марко Тодорович поделился мнением о поражении от «Зенита» (89:92) во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ.