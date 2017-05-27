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Сын Цзю одержал пятую победу на профессиональном ринге

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Австралийский боксер Тим Цзю победил другого представителя Австралии Адама Фитцсиммонса. Бой в среднем весе, который проходил в штате Квинсленд завершился победой Цзю нокаутом в третьем раунде.

22-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF

российского боксера Константина Цзю провел свой пятый бой на профессиональном ринге.

17 декабря 2016 года Цзю-младший победил Зоррана Кэссэди, а в этом году выиграл еще четыре боя нокаутами. Его соперниками были Марк Дэлби, Бен Нелсон (все – Австралия) и Ивана Сиуа (Самоа).

Добавим, что Цзю-младший родился в Сиднее, а проживает в Рокдэйле.

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