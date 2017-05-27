Сын Цзю одержал пятую победу на профессиональном ринге
Австралийский боксер
Тим Цзю победил другого представителя Австралии Адама Фитцсиммонса. Бой в
среднем весе, который проходил в штате Квинсленд завершился победой Цзю
нокаутом в третьем раунде.
22-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF
российского боксера Константина Цзю провел свой пятый бой на профессиональном ринге.
17 декабря 2016 года Цзю-младший победил Зоррана Кэссэди, а в этом году выиграл еще четыре боя нокаутами. Его соперниками были Марк Дэлби, Бен Нелсон (все – Австралия) и Ивана Сиуа (Самоа).
Добавим, что Цзю-младший родился в Сиднее, а проживает в Рокдэйле.
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