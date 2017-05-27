«Ювентус» в ранге чемпиона вырвал победу у «Болоньи»

Футболисты «Болоньи» в матче последнего 38-го тура чемпионата Италии проиграли «Ювентусу» из Турина.



Встреча, прошедшая в субботу в Болонье, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Сафир Таидер. У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала и Мойзе Кен.



Таким образом, «Ювентус» набрал 91 очко и финишировал первым в турнирной таблице. Напомним, что клуб из Турина досрочно оформил победу в турнире. У «Болоньи» осталось 41 очко. Она финишировала 15-й в итоговой таблице.