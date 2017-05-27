«Ювентус» в ранге чемпиона вырвал победу у «Болоньи»
Футболисты «Болоньи» в матче последнего 38-го
тура чемпионата Италии проиграли «Ювентусу» из Турина.
Встреча, прошедшая в субботу в Болонье,
завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. В составе хозяев отличился
Сафир Таидер. У «Ювентуса» отличились Пауло Дибала и Мойзе Кен.
Таким образом, «Ювентус» набрал 91 очко и финишировал первым в турнирной таблице. Напомним, что клуб из Турина досрочно оформил победу в турнире. У «Болоньи» осталось 41 очко. Она финишировала 15-й в итоговой таблице.
Матч
Голы
Таидер 52 (1:0). Дибала 70 (1:1). Кин 90 (1:2).
Состав
Болонья: да Коста, Гастальделло, Мбайе, Крафт (Петкович, 75), Торосидис, Таидер, Крейчи (Масина, 68), Вивиани, Пулгар (Надь, 86), Оквонкво, Дестро
Ювентус: Аудеро, Бардзальи, Лихтштайнер, Бенатиа, Хедира (Манджукич, 59), Асамоа, Маркизио (Пьянич, 56), Стураро, Куадрадо, Дибала (Кин, 79), Игуаин
Предупреждения:
Вивиани, 65; Оквонкво, 82; Гастальделло, 90 - Куадрадо, 79
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
27 мая 19:00, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция