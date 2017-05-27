«Аталанта» обыграла «Кьево» и обошла «Лацио»
Футболисты «Аталанты» в домашнем матче заключительного 38-го
тура чемпионата Италии обыграли «Кьево» из Вероны.
Встреча, прошедшая в субботу в Бергамо, завершилась победой
хозяев со счетом 1:0. В начале второго тайма отличился Алехандро Гомес.
Таким образом, «Аталанта» набрала 72 очка и вышла на четвертое место в турнирной таблице, опередив «Лацио», но римляне имеют матч в запасе. У «Кьево» осталось 43 очка. Клуб из Вероны финишировал 14-м.
Матч
Голы
Гомес 52 (1:0).
Состав
Аталанта: Голлини, Кальдара, Масьелло, Толой, Конти, Петанья, Фройлер, Раймонди (Спинацолла, 51), Куртич (Мильяччо, 86), Кристанте, Гомес (Кессие, 71)
Кьево: Секулин, Цесар, Сполли, Качиаторе, Депаоли, Гобби, де Гузман (Вигнато, 62), Иско, Бирса (Кийине, 71), Бастиен, Инглезе (Пеллисье, 46)
Предупреждения:
Кальдара, 77 - нет
Судья:
Доменико Чели (Италия)
Место и дата
27 мая 19:00, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция