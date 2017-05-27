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«Арсенал» на «Уэмбли» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Арсенал» на «Уэмбли» обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии
Фото: Gettyimages.ru

Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли земляков из «Челси» в финальном матче Кубка Англии.

Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На четвертой минуте отличился чилийский нападающий «Арсенала» Алексис Санчес. На 68-й минуте «Челси» остался вдесятером после удаления Виктора Мозеса. Однако спустя восемь минут «Челси» сравнял счет – мяч забил Диего Коста. На 79-й минуте победный для «Арсенала» мяч забил Аарон Рэмси.

Таким образом, «Арсенал» в 13-й раз в своей истории завоевал национальный Кубок, оторвавшись по этому показателю от «Манчестер Юнайтед», у которого 12 трофеев. В активе «Челси» по-прежнему семь побед в Кубке Англии.

Матч

Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)

Голы

Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).

Состав

Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения:

Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60

Удаления:

нет - Мозес, 68

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

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