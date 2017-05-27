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«Барселона» может обменять Неймара в «ПСЖ» на Верратти

Источник:  Yahoo! SportКомментарии

«Барселона» и «Пари-Сен-Жермен» могут совершить обмен игроками, сообщает Yahoo! Sport.

Каталонцы, которые давно интересуются полузащитником Марко Верратти, могут склонить французов отдать итальянца в обмен на форварда Неймара. При этом при таком размене «ПСЖ» придется еще доплатить «Барселоне».

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи тесно общается с отцом Неймара, который также является агентом сына. В прошлом году «ПСЖ» уже пытался приобрести бразильца, однако он предпочел остаться в «Барселоне».

Поспособствовать переезду Неймара в Париж может бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо, который поддерживает хорошие отношения с Аль-Хелайфи.

При этом президент «ПСЖ» еще не ответил на предложение «Барселоны». Он высоко оценивает Верратти и, возможно, не захочет расставаться с итальянцем даже в обмен на Неймара.

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