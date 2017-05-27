«Партизан» одолел «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии
Футболисты «Партизана» обыграли «Црвену Звезду» в финальном
матче Кубка Сербии.
Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась с минимальным
счетом 1:0 в пользу «Партизана». В конце первого тайма точный удар нанес Никола
Миленкович.
Таким образом, «Партизан» в пятый раз выиграл национальный Кубок, который в 2006 году пришел на смену Кубку Сербии и Черногории. В активе «Црвены Звезды» по-прежнему три трофея.
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