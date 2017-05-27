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«Партизан» одолел «Црвену Звезду» в финале Кубка Сербии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Партизана» обыграли «Црвену Звезду» в финальном матче Кубка Сербии.

Встреча, прошедшая в субботу в Белграде, завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу «Партизана». В конце первого тайма точный удар нанес Никола Миленкович.

Таким образом, «Партизан» в пятый раз выиграл национальный Кубок, который в 2006 году пришел на смену Кубку Сербии и Черногории. В активе «Црвены Звезды» по-прежнему три трофея.

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