«Челси» готов платить Бонуччи восемь миллионов евро в год

«Челси» не оставляет попыток приобрести защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Чемпионы Англии предложили 30-летнему итальянцу контракт с зарплатой в восемь миллионов евро.

По особой просьбе главного тренера Антонио Конте «синие» постараются оформить сделку по Бонуччи в летнее трансферное окно, хотя «Ювентус» уже отклонил предложение «Челси» в размере 50 миллионов евро.

В то же время по данным источника сам Бонуччи склоняется к тому, чтобы остаться в Турине, а не перевозить семью в Лондон.

Добавим, что еще одним претендентом на защитника сборной Италии считается «Манчестер Сити».

Бонуччи, который начал профессиональную карьеру в «Интере», играет в «Ювентусе» с 2010 года.