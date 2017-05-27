Россияне разгромили команду Косово в отборочном матче к ЧМ-2018
Волейболисты сборной России уверенно обыграли
команду Косово в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.
Встреча группы D, прошедшая в субботу в Эстонии,
завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:8, 25:8, 25:9) в пользу россиян.
Таким образом, у сборной России после четырех матчей стало 12
очков. Столько же у команды Эстонии, с которой в воскресенье россияне поспорят
за итоговое первое место в группе.
По итогам турнира в Таллине будет разыграна одна
путевка на чемпионат мира. Команда, которая станет второй, вместе с другими командами,
ставшими в своих группах вторыми, в рамках европейского отбора в период с 11 по
16 июля разыграет еще одну путевку.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.
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