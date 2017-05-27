Россияне разгромили команду Косово в отборочном матче к ЧМ-2018

Волейболисты сборной России уверенно обыграли команду Косово в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года.



Встреча группы D, прошедшая в субботу в Эстонии, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:8, 25:8, 25:9) в пользу россиян.



Таким образом, у сборной России после четырех матчей стало 12 очков. Столько же у команды Эстонии, с которой в воскресенье россияне поспорят за итоговое первое место в группе.



По итогам турнира в Таллине будет разыграна одна путевка на чемпионат мира. Команда, которая станет второй, вместе с другими командами, ставшими в своих группах вторыми, в рамках европейского отбора в период с 11 по 16 июля разыграет еще одну путевку.



Чемпионат мира по волейболу пройдет в Италии и Болгарии в сентябре 2018 года.