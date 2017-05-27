Кемпни продлил контракт с «Чикаго»
Защитник Михал Кемпни
продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый
контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.
В своем первом сезоне в НХЛ Кемпни набрал 8 (2+6) очков в 50 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф он сыграл в одном матче.
Напомним, что в сезоне 2015/2016 защитник выступал в КХЛ за «Авангард» и набрал 21 (5+16) очко в 59 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 11 матчах плей-офф.
В составе сборной Чехии Кемпни играл на двух последних чемпионатах мира и в 2016 году на турнире в Москве и Санкт-Петербурге вошел в тройку лучших игроков команды.
Добавим, что в Чехии Кемпни выступал за «Комету» (Брно) и «Славию» (Прага).
Back for more!— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 27 мая 2017 г.
Defenseman Michal Kempny has signed a 1-year extension, which runs through the 2017-18 season. pic.twitter.com/jJBKtQ992Q