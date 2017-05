Кемпни продлил контракт с «Чикаго»

Защитник Михал Кемпни продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.

В своем первом сезоне в НХЛ Кемпни набрал 8 (2+6) очков в 50 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф он сыграл в одном матче.

Напомним, что в сезоне 2015/2016 защитник выступал в КХЛ за «Авангард» и набрал 21 (5+16) очко в 59 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 11 матчах плей-офф.

В составе сборной Чехии Кемпни играл на двух последних чемпионатах мира и в 2016 году на турнире в Москве и Санкт-Петербурге вошел в тройку лучших игроков команды.

Добавим, что в Чехии Кемпни выступал за «Комету» (Брно) и «Славию» (Прага).

Back for more!



Defenseman Michal Kempny has signed a 1-year extension, which runs through the 2017-18 season. pic.twitter.com/jJBKtQ992Q