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Кемпни продлил контракт с «Чикаго»

Источник:  ХК «Чикаго Блэкхокс»Комментарии

Защитник Михал Кемпни продолжит карьеру в «Чикаго». 26-летний чешский игрок обороны подписал новый контракт с «черными ястребами», рассчитанный на один сезон.

В своем первом сезоне в НХЛ Кемпни набрал 8 (2+6) очков в 50 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф он сыграл в одном матче.

Напомним, что в сезоне 2015/2016 защитник выступал в КХЛ за «Авангард» и набрал 21 (5+16) очко в 59 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 11 матчах плей-офф.

В составе сборной Чехии Кемпни играл на двух последних чемпионатах мира и в 2016 году на турнире в Москве и Санкт-Петербурге вошел в тройку лучших игроков команды.

Добавим, что в Чехии Кемпни выступал за «Комету» (Брно) и «Славию» (Прага). 

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