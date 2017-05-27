«Арсенал» примет решение по Венгеру на следующей неделе

Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет определено на следующей неделе по итогам заседания совета директоров клуба, который запланирован на вторник. Об этом сообщил сам 67-летний француз после финального матча Кубка Англии с «Челси» (2:1).

Ожидается, что решение «Арсенала» будет объявлено в среду или четверг. Ранее появилась информация о том, что руководство «канониров» предложит Венгеру новый двухлетний контракт.

Напомним, в субботу «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, выиграв трофей в 13-й раз в своей истории.

Добавим, что Венгер привел команду к седьмой победе в турнире и стал рекордсменом среди тренеров.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча