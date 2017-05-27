«Арсенал» примет решение по Венгеру на следующей неделе
Будущее главного
тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет определено на следующей неделе по
итогам заседания совета директоров клуба, который запланирован на вторник. Об
этом сообщил сам 67-летний француз после финального матча Кубка Англии с
«Челси» (2:1).
Ожидается, что решение «Арсенала» будет объявлено в среду или четверг. Ранее появилась информация о том, что руководство «канониров» предложит Венгеру новый двухлетний контракт.
Напомним, в субботу «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, выиграв трофей в 13-й раз в своей истории.
Добавим, что Венгер привел команду к седьмой победе в турнире и стал рекордсменом среди тренеров.
Матч
Голы
Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).
Состав
Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)
Предупреждения:
Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60
Удаления:
нет - Мозес, 68
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча