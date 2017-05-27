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«Арсенал» примет решение по Венгеру на следующей неделе

Источник:  Sky SportsКомментарии

Будущее главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера будет определено на следующей неделе по итогам заседания совета директоров клуба, который запланирован на вторник. Об этом сообщил сам 67-летний француз после финального матча Кубка Англии с «Челси» (2:1).

Ожидается, что решение «Арсенала» будет объявлено в среду или четверг. Ранее появилась информация о том, что руководство «канониров» предложит Венгеру новый двухлетний контракт.

Напомним, в субботу «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии, выиграв трофей в 13-й раз в своей истории.

Добавим, что Венгер привел команду к седьмой победе в турнире и стал рекордсменом среди тренеров.

Матч

Арсенал - Челси - 2:1 (1:0)

Голы

Санчес 5 (1:0). Коста 76 (1:1). Рэмзи 79 (2:1).

Состав

Арсенал: Оспина, Мертезакер, Холдинг, Бельерин, Монреаль, Озил, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен (Коклен, 82), Уэлбек (Жиру, 78), Санчес (Эль-Ненни, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Канте, Мозес, Азар, Матич (Фабрегас, 62), Педро (Виллиан, 72), Коста (Батшуайи, 88)

Предупреждения:

Рэмзи, 9; Холдинг, 53; Джака, 81; Коклен, 83 - Мозес, 57; Канте, 60

Удаления:

нет - Мозес, 68

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

27 мая 19:30, Уэмбли, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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