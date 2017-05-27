«Спарта» с Караваевым выиграла бронзу чемпионата Чехии
Футболисты пражской «Спарты» завоевали бронзовые
медали чемпионата Чехии.
Напомним, что за «Спарту» выступает российский
защитник Вячеслав Караваев, признанный лучшим игроком клуба в минувшем сезоне. Караваев перешел в «Спарту» из ЦСКА летом 2016 года. В текущем сезоне
футболист принял участие в 25 матчах чемпионата Чехии, в которых он забил три
гола.
В следующем сезоне «Спарта» сыграет в
квалификации Лиги Европы.
В субботу же определилась судьба золотых медалей чемпионата Чехии. Главный фаворит – пражская «Славия» - дома обыграла «Брно» и завоевала четвертое в своей истории чемпионство. Серебро – у «Виктории» из Пльзени.
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