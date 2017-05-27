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Жозе Моуринью: Гризманн? Спрашивайте Вудворда, сейчас его время работать

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о возможном переходе в команду полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна.

«Я не знаю, придет ли Гризманн в «Юнайтед». Спросите Эда Вудворда (исполнительный директор «Манчестер Юнайтед»). Он еще в марте знал, кого я хочу, что я хочу, и сколько я хочу.

Теперь пришло время для его работы. Ему нужно работать, потому что в августе он отдыхает, а я работаю. Меня не будет волновать футбол в течение месяца.

Я очень доволен нашим сезоном, победами в Кубке лиги и Лиге Европы, а также возвращением в Лигу чемпионов. Теперь я буду отдыхать, полностью отключусь от всего и буду проводить время с семьей, друзьями и смотреть за другими видами спорта, которые мне нравятся», – приводит As слова Моуринью.

Добавим, что в субботу 54-летний португалец был замечен на квалификации Гран-при Монако Формулы-1.

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