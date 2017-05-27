Сергей Тараканов: «Зенит» выглядит цельно и заслуженно лидирует в серии с «Химками»

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Тараканов считает, что лидерство баскетболистов «Зенита» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» заслуженно, поскольку команда из Санкт-Петербурга была более цельной в командной и индивидуальной игре в двух стартовых матчах.



«Не сказать, что лидерство «Зенита» - это неожиданность. Я ожидал борьбы. В принципе, шансы на победу в обоих матчах были и у той, и у другой команды – особенно сегодня у «Химок». Но «Зенит» все-таки дожал. Он гнул свою линию и был, все же, более цельным в командных и индивидуальных действиях. Острие атаки было нацелено не только на одном человеке, как у «Химок», поэтому, мне кажется, «Зенит» победил заслуженно. Не факт, что он выиграет всю серию, но он сделал серьезный шаг», - приводит «Р-Спорт» слова Тараканова.



После двух первых игр полуфинала, прошедших в Санкт-Петербурге, «Зенит» ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. В первом матче хозяева победили со счетом 99:95, во втором – 92:89. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.