Сергей Тараканов: «Зенит» выглядит цельно и заслуженно лидирует в серии с «Химками»
Олимпийский чемпион-1988 Сергей Тараканов считает,
что лидерство баскетболистов «Зенита» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с
«Химками» заслуженно, поскольку команда из Санкт-Петербурга была более цельной
в командной и индивидуальной игре в двух стартовых матчах.
«Не сказать, что лидерство «Зенита» - это
неожиданность. Я ожидал борьбы. В принципе, шансы на победу в обоих матчах были
и у той, и у другой команды – особенно сегодня у «Химок». Но «Зенит» все-таки
дожал. Он гнул свою линию и был, все же, более цельным в командных и
индивидуальных действиях. Острие атаки было нацелено не только на одном
человеке, как у «Химок», поэтому, мне кажется, «Зенит» победил заслуженно. Не
факт, что он выиграет всю серию, но он сделал серьезный шаг», - приводит
«Р-Спорт» слова Тараканова.
После двух первых игр полуфинала, прошедших в Санкт-Петербурге, «Зенит» ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. В первом матче хозяева победили со счетом 99:95, во втором – 92:89. Третий матч пройдет 30 мая в Химках.
Матч
Место и дата
27 мая 17:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция