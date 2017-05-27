Валттери Боттас: У «Феррари» есть преимущество, их машина более управляема
Пилот «Мерседеса»
Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, которую он
завершил на третьем месте.
«Этот уикенд получается для нас непростым. Мы хорошо начали в первой практике, но во второй – завозились с настройками и потеряли ценное время.
В третьей практике мы более-менее все совместили, и в квалификации машина вела себя лучше всего по ходу этого уикенда.
Хотя по-прежнему не все гладко, и нам трудно собрать круг воедино. Думаю, у Льюиса также возникли проблемы. К тому же во втором сегменте он попал в трафик.
В целом, у «Феррари» есть преимущество. Их машина более управляема. Они были быстрее, а Кими хорошо сработал, завоевав поул», – приводит GPUpdate.net слова Боттаса.
Напомним, гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).