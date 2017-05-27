Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в финале Кубка Германии

Футболисты «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне в финальном матче Кубка Германии проиграли «Боруссии» из Дортмунда.



Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на «Олимпиаштадионе», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда. Yа восьмой минуте отличился нападающий «Боруссии» Усман Дембеле. На 29-й минуте хорватский форвард «Айнтрахта» Анте Ребич восстановил равенство в счете. В середине второго тайма точный удар с пенальти нанес габонский нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.



Таким образом, «Боруссия» в четвертый раз в своей истории завоевала национальный Кубок. Лидирует по этому показателю «Бавария» из Мюнхена, у которой 18 трофеев. В активе «Айнтрахта» по-прежнему четыре победы в Кубке Германии.