Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в финале Кубка Германии
Футболисты «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне в финальном
матче Кубка Германии проиграли «Боруссии» из Дортмунда.
Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на «Олимпиаштадионе»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда. Yа восьмой минуте
отличился нападающий «Боруссии» Усман Дембеле. На 29-й минуте хорватский форвард
«Айнтрахта» Анте Ребич восстановил равенство в счете. В середине второго тайма
точный удар с пенальти нанес габонский нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик
Обамейянг.
Таким образом, «Боруссия» в четвертый раз в своей истории завоевала национальный Кубок. Лидирует по этому показателю «Бавария» из Мюнхена, у которой 18 трофеев. В активе «Айнтрахта» по-прежнему четыре победы в Кубке Германии.
Матч
Айнтрахт - Боруссия - 1:2 (1:1)
Голы
Дембеле 8 (0:1). Ребич 29 (1:1). Обамеянг 67 (1:2 - пен.).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер (Майер, 72), Эктор, Вальехо, Абрахам, Гачинович, Фабиан (Блум, 79), Медоевич (Тавата, 56), Ребич, Сеферович
Боруссия: Бюрки, Гинтер, Герреру, Шмельцер (Кастро, 46), Пишчек, Папастатопулос, Бартра (Дурм, 76), Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Дембеле, Обамеянг
Предупреждения:
Гачинович, 38; Градечки, 66; Абрахам, 69; Ребич, 87 - нет
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
27 мая 21:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция