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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» в финале Кубка Германии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Айнтрахта» из Франкфурта-на-Майне в финальном матче Кубка Германии проиграли «Боруссии» из Дортмунда.

Встреча, прошедшая в субботу в Берлине на «Олимпиаштадионе», завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Дортмунда. Yа восьмой минуте отличился нападающий «Боруссии» Усман Дембеле. На 29-й минуте хорватский форвард «Айнтрахта» Анте Ребич восстановил равенство в счете. В середине второго тайма точный удар с пенальти нанес габонский нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг.

Таким образом, «Боруссия» в четвертый раз в своей истории завоевала национальный Кубок. Лидирует по этому показателю «Бавария» из Мюнхена, у которой 18 трофеев. В активе «Айнтрахта» по-прежнему четыре победы в Кубке Германии.

Матч

Айнтрахт - Боруссия - 1:2 (1:1)

Голы

Дембеле 8 (0:1). Ребич 29 (1:1). Обамеянг 67 (1:2 - пен.).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Очипка, Чендлер (Майер, 72), Эктор, Вальехо, Абрахам, Гачинович, Фабиан (Блум, 79), Медоевич (Тавата, 56), Ребич, Сеферович

Боруссия: Бюрки, Гинтер, Герреру, Шмельцер (Кастро, 46), Пишчек, Папастатопулос, Бартра (Дурм, 76), Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Дембеле, Обамеянг

Предупреждения:

Гачинович, 38; Градечки, 66; Абрахам, 69; Ребич, 87 - нет

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

27 мая 21:00, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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