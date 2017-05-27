Данни рассчитывает остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни заявил, что хотел бы продлить контракт с клубом.

«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в «Зените». Мне здесь все нравится и все устраивает», – приводит ТАСС слова 33-летнего португальца.

Добавим, что действующий контракт Данни с «Зенитом» истекает 30 июня.

Данни выступает за «Зенит» с 2008 года и вместе с клубом трижды выигрывал чемпионат России (2010, 2012, 2015), дважды – Кубок России (2010, 2016) и по разу – Суперкубок России (2011) и Кубок УЕФА (2008).

Накануне президентом «Зенита» стал Сергей Фурсенко, а в субботу клуб объявил о назначении Константина Сарсании на должность спортивного директора.