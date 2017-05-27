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«Куньлунь Хэйлунцзян» вступил в ВХЛ

Источник:  ФХРКомментарии

Федерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Китая (CIHA) подписали договор о вступлении «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в число участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает официальный сайт ФХР.

«Вступление в состав ВХЛ клуба «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – своевременный и важный шаг, который положительно скажется на развитии нашей лиги. Спортивное сотрудничество ФХР, Ассоциации хоккея Китая и ХК «Куньлунь Ред Стар» является частью большой межгосударственной программы партнерства России и Китая», – сказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар», который с сезона-2016/17 выступает в КХЛ. Команда будет проводить матчи в Харбине. В ее состав помимо китайских хоккеистов войдут игроки из России.

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