«Куньлунь Хэйлунцзян» вступил в ВХЛ
Федерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Китая
(CIHA) подписали договор о вступлении «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в число
участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает официальный сайт ФХР.
«Вступление в состав ВХЛ клуба «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян»
– своевременный и важный шаг, который положительно скажется на развитии нашей
лиги. Спортивное сотрудничество ФХР, Ассоциации хоккея Китая и ХК «Куньлунь Ред
Стар» является частью большой межгосударственной программы партнерства России и
Китая», – сказал исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар», который с сезона-2016/17 выступает в КХЛ. Команда будет проводить матчи в Харбине. В ее состав помимо китайских хоккеистов войдут игроки из России.