Тсонга стал победителем турнира в Лионе

13-я ракетка мира Жо-Уилфрид Тсонга победил Томаша Бердыха из Чехии в финале турнира ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon в Лионе.

32-летний француз выиграл матч в двух сетах (7:6 (7:2), 7:5). Этот титул стал для Тсонга 15-м в карьере и первым на грунте.

Отметим, что Тсонга и Бердых встречались в этом году в третий раз. До этого в Дохе победу одержал чех (7:5, 6:3), а в Роттердаме был сильнее француз (6:3, 6:4).

Теперь счет личных встреч двух теннисистов стал 8:5 в пользу Бердыха.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Жо-Уилфрид Тсонга (Франция, 2) – Томаш Бердых (Чехия, 3, WC) – 7:6 (7:2), 7:5