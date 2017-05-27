Тсонга стал победителем турнира в Лионе
13-я ракетка мира
Жо-Уилфрид Тсонга победил Томаша Бердыха из Чехии в финале турнира ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon в Лионе.
32-летний француз выиграл матч в двух сетах (7:6 (7:2), 7:5). Этот титул стал для Тсонга 15-м в карьере и первым на грунте.
Отметим, что Тсонга и Бердых встречались в этом году в третий раз. До этого в Дохе победу одержал чех (7:5, 6:3), а в Роттердаме был сильнее француз (6:3, 6:4).
Теперь счет личных встреч двух теннисистов стал 8:5 в пользу Бердыха.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 482 060
евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Жо-Уилфрид Тсонга
(Франция, 2) – Томаш Бердых (Чехия, 3, WC) – 7:6 (7:2), 7:5
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