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Сергей Семак: Я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что планировал начать самостоятельную тренерскую карьеру в следующем сезоне.

«На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю. Надеемся на один-два-три качественных усиления. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.

Осознал, что готов работать самостоятельно, примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне», – сказал Семак в эфире радиостанции «Спорт FM».

Напомним, Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. До этого он на протяжении трех лет входил в тренерский штаб «Зенита».

Под руководством Семака «Уфа» заняла седьмое место в премьер-лиге.

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