Маскерано получил травму головы в финальном матче Кубка Испании

Аргентинский полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано получил травму головы в матче финала Кубка Испании с «Алавесом» и не смог самостоятельно покинуть поле.



Аргентинского хавбека, который получил повреждение при столкновении с соперником на «втором этаже», унесли с газона на носилках. Вместо него на поле на 12-й минуте вышел Андре Гомеш.



Встреча между «Барселоной» и «Алавесом» проходит в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». После первого тайма «Барселона» впереди со счетом 3:1.