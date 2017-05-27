Маскерано получил травму головы в финальном матче Кубка Испании
Аргентинский полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано
получил травму головы в матче финала Кубка Испании с «Алавесом» и не смог
самостоятельно покинуть поле.
Аргентинского хавбека, который получил повреждение при
столкновении с соперником на «втором этаже», унесли с газона на носилках.
Вместо него на поле на 12-й минуте вышел Андре Гомеш.
Встреча между «Барселоной» и «Алавесом» проходит в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». После первого тайма «Барселона» впереди со счетом 3:1.
Матч
Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)
Голы
Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар
Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон
Предупреждения:
Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция