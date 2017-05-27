Константин Сарсания: В «Зените» не стоит ждать кардинальных изменений

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о своих функциях и задачах на новый сезон.

– С какими эмоциями вы возвращаетесь в «Зенит» и вступаете в должность?

– Мне всегда было приятно работать под руководством Сергея Фурсенко, поэтому я с большой радостью принял предложение приехать в Петербург и «Зенит», – приводит слова Сарсании официальный сайт «Зенита».

– Расскажите поподробнее о ваших функциях в клубе: как будет строиться работа с тренерским штабом и руководством?

– В функционал спортивного директора будет входить ответственность за трансферную селекционную политику клуба, куда, помимо взаимодействия с первой командой, входит работа по развитию игроков второй и молодежной команд и, конечно, академии «Зенита». Будет усилен селекционный отдел, и, несмотря на то что главная команда остается приоритетом, основная наша внутренняя задача – выстроить систему, которая позволит поэтапно развиваться молодым футболистам в серьезных спортсменов и не теряться на определенных промежутках их карьеры, как это, к сожалению, часто происходит в российском футболе.

– Как вы видите для себя развитие команды и когда болельщикам ждать изменений, будут ли они кардинальными?

– Думаю, не стоит ждать кардинальных изменений, поскольку многое зависит от видения тренерского штаба. Однако клуб понимает, что команда, претендующая на чемпионство, должна иметь в своем распоряжении прежде всего сильных россиян, да и лимит никто не отменял. При этом в составе должны быть сильные иностранцы, поэтому приобретения, безусловно, будут – без них просто нельзя усилить команду. Определит же конкретное направление только совместное решение тренерского штаба и руководства клуба.