Даниэль Риккардо: В Монако суббота важнее воскресенья, а мы в такой день допустили глупую ошибку

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо после квалификации Гран-при Монако заявил, что команда не вовремя выпустила его на трассу.

«Мы знали, что из боксов нужно выезжать на чистую трассу, чтобы получить возможность хорошо прогреть резину. Мы выехали в трафике. Я не мог прогреть резину в последней попытке. Я считаю, у нас было время для более удачного выезда на трассу. Очевидно, мы допустили глупую ошибку.

Порой из-за интенсивности событий, происходящих на трассе в Монако, ты теряешь концентрацию и допускаешь очевидные оплошности. Конечно, они выпустили меня в трафике не специально, но это расстраивает. В этой сессии мы не показали все, на что способны.

Мы могли составить конкуренцию кому угодно, однако сейчас об этом уже бессмысленно говорить. Мы не раскрыли свой потенциал. В Монако суббота важнее воскресенья. Не хотелось бы допускать ошибки в такой важный день», – приводит Autosport.com.ru слова Риккардо.

Добавим, что Риккардо показал пятый результат в заключительном сегменте квалификации, уступив 0,502 секунды своему партнеру по команде Максу Ферстаппену.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало – 15:00 (мск).