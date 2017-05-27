Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана

Футболисты молодежной сборной России переиграли команду Узбекистана в контрольном матче.



Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Иван Обляков, а еще по мячу забили Рифат Жемалетдинов, реализовавший пенальти, и Дмитрий Баринов.



В следующем контрольном матче молодежная сборная России 31 мая сыграет в Москве со сверстниками из команды Белоруссии.