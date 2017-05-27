Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана
Футболисты молодежной сборной России переиграли команду
Узбекистана в контрольном матче.
Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со
счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Иван
Обляков, а еще по мячу забили Рифат Жемалетдинов, реализовавший пенальти, и
Дмитрий Баринов.
В следующем контрольном матче молодежная сборная России 31 мая сыграет в Москве со сверстниками из команды Белоруссии.
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