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Молодежная сборная России обыграла команду Узбекистана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты молодежной сборной России переиграли команду Узбекистана в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Иван Обляков, а еще по мячу забили Рифат Жемалетдинов, реализовавший пенальти, и Дмитрий Баринов.

В следующем контрольном матче молодежная сборная России 31 мая сыграет в Москве со сверстниками из команды Белоруссии.

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