Измайлов станет заместителем председателя совета директоров «Спартака»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов с 1 июня займет в клубе должность заместителя председателя совета директоров, сообщает ТАСС.

«Измайлов приступит к обязанностям заместителя председателя совета директоров «Спартака» 1 июня. Решение об этом было принято на заседании совета директоров 22 мая. Он покинет должность вице-президента клуба, при этом упраздняться она не будет», – приводит ТАСС слова источника в «Спартаке».

Напомним, совет директоров «Спартака» возглавляет вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Также в совет директоров входят Александр Матыцин (вице-президент «Лукойла»), Сергей Михайлов (член совета директоров «Лукойла» и председатель совета директоров группы «КапиталЪ Управление активами»), Андрей Федун (гендиректор ООО «Стадион «Спартак») и Сергей Родионов (генеральный директор «Спартака»).

Ожидается, что Измайлов будет введен в совет директоров вместо Александра Жиркова.