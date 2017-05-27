«Чеховские медведи» в 16-й раз подряд стали чемпионами России
«Чеховские медведи»
одержали третью победу в финальной серии плей-офф суперлиги с «Университетом Лесгафта-Невой»
(28:24) и защитили титул чемпионов России.
Подмосковная команда выиграла серию всухую (3-0) и в 16-й раз подряд выиграла золото суперлиги.
Самыми результативными игроками матча в составе «Чеховских медведей» стали Кирилл Котов и Виктор Фурцев, забившие по четыре гола.
Напомним, «Чеховские медведи» были основаны в 2001 году на базе столичного «ЦСКА-СпортАкадем». Начиная с сезона 2001/2002, команда ни разу не отдавала титул чемпиона России.
Суперлига
Мужчины
Финал
3-й матч
«Университет
Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – «Чеховские медведи» (Московская область) –
24:28 (10:15)
Счет в серии: 0-3.
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