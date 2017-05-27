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«Чеховские медведи» в 16-й раз подряд стали чемпионами России

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«Чеховские медведи» одержали третью победу в финальной серии плей-офф суперлиги с «Университетом Лесгафта-Невой» (28:24) и защитили титул чемпионов России.

Подмосковная команда выиграла серию всухую (3-0) и в 16-й раз подряд выиграла золото суперлиги.

Самыми результативными игроками матча в составе «Чеховских медведей» стали Кирилл Котов и Виктор Фурцев, забившие по четыре гола.

Напомним, «Чеховские медведи» были основаны в 2001 году на базе столичного «ЦСКА-СпортАкадем». Начиная с сезона 2001/2002, команда ни разу не отдавала титул чемпиона России.

Суперлига

Мужчины

Финал

3-й матч

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 24:28 (10:15)

Счет в серии: 0-3.

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