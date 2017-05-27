«Чеховские медведи» в 16-й раз подряд стали чемпионами России

читайте также

«СКИФ» завоевал Кубок России, победив в финале «Чеховских медведей» В финальном матче Кубка России по гандболу «СКИФ» обыграл «Чеховских медведей» со счетом 30:29.

Видеотрансляции полуфиналов Кубка России по гандболу. Онлайн В субботу, 15 апреля, в Краснодаре пройдут полуфинальные матчи Кубка России по гандболу.

Иванов вошел в тренерский штаб Торгованова в сборной России Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов стал помощником главного тренера мужской сборной России по гандболу Дмитрия Торгованова. Такое решение утвердил исполком Федерации гандбола России.

«Чеховские медведи» переиграли команду Дмитрия Торгованова Лидеры чемпионата России «Чеховские медведи» переиграли основного конкурента в борьбе за первое место в регулярном первенстве «Университет-Неву» со счетом 27:25.

«Чеховские Медведи» уступили македонскому «Металлургу» в Лиге чемпионов Российский гандбольный клуб «Чеховские Медведи» уступил македонскому «Металлургу» из Скопье со счетом 24:31 в выездном матче десятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Руководитель «Звезды» и «Чеховских медведей» избран президентом Федерации гандбола Московской области Генеральный директор Гандбольного центра Московской области Алексей Перов стал президентом Федерации гандбола Московской области (ФГМО).

«Чеховские медведи» сыграли со сборной России юбилейный матч, посвященный 15-летию клуба «Чеховские медведи» сыграли со сборной России в гала-матче, который был приурочен к 15-летию подмосковного клуба.

«Советский спорт» объявляет о сотрудничестве со «Звездой» и «Чеховскими медведями» Сегодня в редакции старейшего спортивного издания страны состоялось подписание контракта об информационном партнерстве между «Советским спортом» и гандбольными командами Подмосковья «Чеховскими медведями» и «Звездой».

Гонка с преследованием. «Нева» и «Чеховские медведи» устроили супершоу Лидеры Суперлиги «Чеховские медведи» приехали в гости к «Университету-Неве» и показали отличное шоу с крутой развязкой.

Владимир Максимов: Трудно рассчитывать на успех, если не реализуешь столько моментов Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Эльверумом» (26:31).

«Чеховские медведи» обыграли «Натурхауз Ла Риоху» и поднялись на третье место в группе «Чеховские медведи» одержали в гостях победу над испанской «Натурхауз Ла Риохой» (37:34) и поднялись на третье место в группе C Лиги чемпионов.

«Чеховские медведи» проиграли «Татрану» в Лиге чемпионов Чемпион России «Чеховские медведи» потерпели поражение от словацкого «Татрана» (28:30) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в Прешове.

«Чеховские медведи» проиграли «Монпелье» в Лиге чемпионов Гандболисты «Чеховских медведей» проиграли французскому «Монпелье» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Чеховские Медведи» проиграли ставропольскому «Динамо» Гандболисты «Чеховских Медведей» проиграли ставропольскому «Динамо» на старте нового сезона Чемпионата России среди мужских команд в Суперлиге.

Сергей Шишкарев: Не завидую Торгованову, который работает фактически с мальчишками Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок страны между «Чеховскими Медведями» и «Университет-Невой» (34:22).

Владимир Максимов: Мы победили, но очень многое не сделали в матче с «Университетом-Невой» Главный тренер «Чеховских Медведей» Владимир Максимов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России против «Университета-Невы» (34:22).

Дмитрий Торгованов: У «Университета-Невы» ушла половина основного состава, много молодежи теперь. Нам нужно время Главный тренер «Университета-Невы» Дмитрий Торгованов поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России против «Чеховских Медведей» (22:34).

«Чеховские Медведи» разгромили «Университет-Неву» и завоевали Суперкубок России В матче за Суперкубок России «Чеховские Медведи» победили «Университет-Неву» со счетом 34:22.

«Чеховские медведи» в 15-й раз подряд выиграли чемпионат России Гандболисты подмосковного клуба «Чеховские медведи» во втором финальном матче обыграли «Пермских медведей» и в пятнадцатый раз подряд стали победителями чемпионата России.