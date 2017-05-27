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Евгений Бушманов: Игра с Узбекистаном была не товарищеская, а боевая

Источник:  РФСКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов считает, что его подопечные сыграли контрольный матч с командой Узбекистана, который был по накалу не товарищеским, а боевым.

«Получились два разных тайма – и по счету, и по игре. Нам хотелось посмотреть в деле всех ребят, которых мы пригласили в команду на этот сбор. Болельщики хорошо поддерживали сборную Узбекистана, можно сказать, что по накалу, по атмосфере, это была не совсем товарищеская, а, скорее, боевая игра. Все это – хороший опыт для ребят. В подобных поединках становится ясно, кто из них может терпеть, у кого есть морально-волевые качества. Это очень важно знать, поэтому, считаю, матч выдался полезным и информативным для нас», - приводит официальный сайт РФС слова Бушманова.

Встреча, прошедшая в субботу в Алмалыке, завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Иван Обляков, а еще по мячу забили Рифат Жемалетдинов, реализовавший пенальти, и Дмитрий Баринов.

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