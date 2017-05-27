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Зобнин признан лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков

Источник:  «Фратрия»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин стал лучшим игроком команды по версии болельщиков.

После каждого матча на сайте «Фратрии» болельщики выбирали тройку лучших игроков команды.

По итогам сезона Зобнин набрал 370 очков, второе место занял полузащитник Квинси Промес (322,5 очка), третье – полузащитник Фернандо (320).

В десятку также вошли Денис Глушаков (299), Артем Ребров (289), Зе Луиш (216), Джано Ананидзе (203), Дмитрий Комбаров (198), Илья Кутепов (180,5) и Андрей Ещенко (151).

Напомним, Зобнин перешел в «Спартак» летом 2016 года из «Динамо» и проводил в команде первый сезон.

Добавим, что лучшим игроком двух предыдущих сезонов болельщики выбирали Промеса.

В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом России спустя 16 лет.

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