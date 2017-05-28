Автогол футболиста «Анже» на 92-й минуте принес Кубок Франции «Пари Сен-Жермен»
В финальном матче Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен»
с минимальным счетом обыграл «Анже» (0:1).
До второй добавленной к матчу минуте счет в матче был 0:0,
затем защитник «Анже» Исса Сиссоко отправил в свои ворота и принес тем самым
трофей «ПСЖ».
Парижане 11-й раз в истории завоевали Кубок Франции и обошли
по этому показателю «Марсель», который становился победителем десять раз.
Для Эмери это третий трофей во французском клубе, ранее под его руководством «Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.
Кубок Франции
Финал
Матч
Голы
Сиссоко И. 90 (0:1 - автогол).
Состав
Анже: Летеллье, Траоре И., Томас, Сиссоко И., Н'Дойе, Манку, Маньяни, Сантамария (Беригу, 90), Токо Экамби, Дьедиу (Бамба Ж., 63), Пепе (Тэт, 84)
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Орье, Максвелл, Дракслер (Пасторе, 72), Ди Мария, Матюиди, Верратти, Мотта, Кавани
Предупреждения:
Дьедиу, 58; Траоре И., 68 - Ди Мария, 40; Орье, 45
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
27 мая 22:00, Стад де Франс, Онлайн-трансляция