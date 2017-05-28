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Автогол футболиста «Анже» на 92-й минуте принес Кубок Франции «Пари Сен-Жермен»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В финальном матче Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» с минимальным счетом обыграл «Анже» (0:1).

До второй добавленной к матчу минуте счет в матче был 0:0, затем защитник «Анже» Исса Сиссоко отправил в свои ворота и принес тем самым трофей «ПСЖ».

Парижане 11-й раз в истории завоевали Кубок Франции и обошли по этому показателю «Марсель», который становился победителем десять раз.

Для Эмери это третий трофей во французском клубе, ранее под его руководством «Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Кубок Франции
Финал

Матч

Анже - ПСЖ - 0:1 (0:0)

Голы

Сиссоко И. 90 (0:1 - автогол).

Состав

Анже: Летеллье, Траоре И., Томас, Сиссоко И., Н'Дойе, Манку, Маньяни, Сантамария (Беригу, 90), Токо Экамби, Дьедиу (Бамба Ж., 63), Пепе (Тэт, 84)

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Маркиньос, Орье, Максвелл, Дракслер (Пасторе, 72), Ди Мария, Матюиди, Верратти, Мотта, Кавани

Предупреждения:

Дьедиу, 58; Траоре И., 68 - Ди Мария, 40; Орье, 45

Судья:

Бенуа Бастин (Франция)

Место и дата

27 мая 22:00, Стад де Франс, Онлайн-трансляция

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