Автогол футболиста «Анже» на 92-й минуте принес Кубок Франции «Пари Сен-Жермен»

В финальном матче Кубка Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» с минимальным счетом обыграл «Анже» (0:1).

До второй добавленной к матчу минуте счет в матче был 0:0, затем защитник «Анже» Исса Сиссоко отправил в свои ворота и принес тем самым трофей «ПСЖ».

Парижане 11-й раз в истории завоевали Кубок Франции и обошли по этому показателю «Марсель», который становился победителем десять раз.

Для Эмери это третий трофей во французском клубе, ранее под его руководством «Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок Франции и Кубок французской лиги.

Кубок Франции

Финал