Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил
британцу Джорджу Гроувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона
мира по версии WBA во втором среднем весе.
Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед в присутствии 28 тысяч зрителей.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого боя.
Напомним, Чудинов ранее владел этим титулом, но в феврале
2016 года утратил его в бою с немцем Феликсом Штурмом.
Поражение от Гроувза стало для Федора вторым в карьере.
Всего он провел на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 14
побед, 10 из которых — нокаутом.
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