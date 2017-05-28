Чудинов проиграл Гроувзу в поединке за титул суперчемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Федор Чудинов техническим нокаутом уступил британцу Джорджу Гроувзу в шестом раунде боя за вакантный титул суперчемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

Поединок прошел на домашнем стадионе футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед в присутствии 28 тысяч зрителей.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого боя.

Напомним, Чудинов ранее владел этим титулом, но в феврале 2016 года утратил его в бою с немцем Феликсом Штурмом.

Поражение от Гроувза стало для Федора вторым в карьере. Всего он провел на профессиональном ринге 16 поединков, в которых одержал 14 побед, 10 из которых — нокаутом.