«Барселона» завоевала Кубок Испании, победив в финале «Алавес»
В финале Кубка Испании «Барселона» обыграл «Алавес» со
счетом 3:1.
В составе победителей голами отметились Лионель Месси,
Неймар и Пако Алькасер, а у «Алавеса» единственный мяч забил Тео Бернар Франсуа
Эрнандес.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.
Каталонский клуб в 29-й раз в своей истории завоевал этот трофей. Этот показатель является рекордным в стране.
Стоит отметить, что это последний матч для Луиса Энрике у руля «Барселоны».
Кубок Испании
Финал
Матч
Барселона - Алавес - 3:1 (3:1)
Голы
Месси 30 (1:0). Эрнандес 33 (1:1). Неймар 45 (2:1). Алькасер 45 (3:1).
Состав
Барселона: Силлессен, Умтити, Альба, Пике, Иньеста, Маскерано (Гомеш, 13), Ракитич (Видаль, 83), Бускетс, Алькасер, Месси, Неймар
Алавес: Пачеко, Эрнандес (Ромеро, 80), Льоренте, Эли, Вигарай, Феддал, Гарсия М., Эдгар (Камараса, 60), Фемения, Гомес (Собрино, 60), Дейверсон
Предупреждения:
Умтити, 43; Месси, 76; Иньеста, 76 - Эдгар, 17; Гарсия М., 39; Эли, 49; Собрино, 76; Дейверсон, 89
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
27 мая 22:30, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция