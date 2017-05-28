«Барселона» завоевала Кубок Испании, победив в финале «Алавес»

В финале Кубка Испании «Барселона» обыграл «Алавес» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер, а у «Алавеса» единственный мяч забил Тео Бернар Франсуа Эрнандес.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Каталонский клуб в 29-й раз в своей истории завоевал этот трофей. Этот показатель является рекордным в стране.

Стоит отметить, что это последний матч для Луиса Энрике у руля «Барселоны».

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